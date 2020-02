Delhi Violence: सीएम केजरीवाल बोले- दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई

नई दिल्ली। नागरिकता संशोध कानून ( सीएए ) को लेकर दिल्ली हिंसा में हिंसा फैसले के बाद दिल्ली सरकार हरकत में आ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिगड़े हालात के बीच अपने आवास पर आपात बैठक बुलाई है। बैठक में पार्टी के विधायक पहुंचने लगे हैं। इस बैठक में हिंसाग्रस्त इलाकों के विधायकों, प्रमुख सचिव, गृह सचिव समेत दूसरे बड़े अधिकारियों को बुलाया गया है। बता दें कि सोमवार को मौजुपर में हिंसक घटना और फायरिंग के बाद देर रात आम आदमी पार्टी ( आप ) के करीब आधा दर्जन विधायक उपराज्यपाल के घर पर पहुंचे और हिंसा रोकने की मांग की।

Delhi: MLAs and officials arrive at the residence of CM Arvind Kejriwal. The CM has called an urgent meeting of MLAs and officials of the violence-hit areas of Delhi. pic.twitter.com/NKcELXsoKG