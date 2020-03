दिल्ली हिंसार: पुलिस ने हवालदार पर ताना गया शाहरुख खान का पिस्तौल बरामद किया

उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के दौरान हवलदार दीपक दहिया पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख पठान से पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है। पुलिस सूत्रों के अनुसार- पुलिस रिमांड में चल रहे शाहरुख की निशानदेही पर क्राइम ब्रांच एसआईटी ने शुक्रवार को घटना में शाहरुख की ओर से इस्तेमाल की गई अवैध पिस्तौल जब्त की!

Delhi Police Sources: Police have recovered the pistol of Shahrukh(man who opened fire&pointed gun at Police in #NorthEastDelhi) from his residence. pic.twitter.com/cCy3GgYq39