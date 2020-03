दिल्ली हिंसाः पुलिस ने आज दो स्थानों से तीन शव बरामद किए, अब तक शिनाख्त नहीं

नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के कुछ दिनों बाद रविवार को पुलिस ने राजधानी में दो स्थानों से तीन शव बरामद किए। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि एक शव गोकुलपुरी की नहर से बरामद किया गया है जबकि दो भागीरथी विहार नहर से मिले हैं।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक रविवार को दो अलग-अलग स्थानों से तीन डेड बॉडी बरामद की गईं। इन शवों को गुरु तेग बहादुर अस्पताल में पोस्ट मार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इन शवों की अब तक पहचान नहीं की जा सकी है।

शनिवार तक उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा में कम से कम 42 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी थी जबकि 200 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। चार दिनों तक चली इस सांप्रदायिक हिंसा में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के तमाम इलाकों में जमकर आगजनी-लूटपाट और मारपीट की वारदातें सामने आईं।

Delhi Police officials at the spots confirm that three bodies have been recovered today; one from a canal in Gokalpuri and two from Bhagirathi Vihar canal. #DelhiViolence