दिल्ली हिंसा: पुलिस ने अब तक 123 FIR किए दर्ज, हिरासत में 630 लोग

नई दिल्ली। दिल्ली में हिंसा ( Delhi Violence ) को लेकर अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 123 FIR दर्ज किए हैं, जबकि 630 लोगों को हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया है। वहीं फायर आर्म्स के 25 केस दर्ज किए हैं।

इस संबंध में दिल्ली पुलिस के पीआरओ मनदीप सिंह रंधावा ( MS Randhawa, Delhi Police PRO ) ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस लगातार हिंसा से जुड़े सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि फारेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला दलों को बुलाया गया है और अपराध से जुड़े वीडियो फुटेज का मुआयना किया जा रहा है।

Delhi Violence : हालात नाजुक, जानिए कब कैसे शुरू हुई हिंसा

बता दें कि दिल्ली में हुए हिंसा की वजह से अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 250 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस उग्र हिंसा के कारण उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, चांदबाग, खुरेजी खास और भजनपुरा आदि क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है।

