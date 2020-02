दिल्ली हिंसा के तार जुड़े उत्तर प्रदेेश से, अवैध फैक्ट्रियों में बने हथियारों का इस्तेमाल

नई दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले में अब तक 130 एफआईआर दर्ज कर चुकी है जबकि 28 एफआईआर आर्म्स एक्ट के तहत की गईं हैं। वहीं, पुलिस ने 600 लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया है कि हिंसा में इस्तेमाल किए गए हथियार उत्तर प्रदेश में चलने वाली अवैध फैक्ट्रियों में बने थे।

#DelhiViolence दिल्ली हिंसा के दौरान भी मुस्लिम बहुल इलाके के इस हिंदू परिवार को नहीं लगा डर, खुलकर बताई बड़ी वजह

दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान दंगाइयों ने जमकर अवैध असलहों का इस्तेमाल किया। यह अवैध असलहे उत्तर प्रदेश की अवैध फैक्ट्रियों में बनाए गए थे।

बताया गया है कि इन फैक्ट्रियों में तमंचा ऑन डिमांड बनाया जाता है। दिल्ली पुलिस ने अब अवैध हथियार के धंधे में संलिप्त तमाम बदमाशों को राडार पर ले लिया है।

Delhi: A Forensic team is inspecting the spot where the body of Intelligence Bureau officer Ankit Sharma was found on 26th February. His body was found in #NortheastDelhi's Chand Bagh area. pic.twitter.com/72ARXfGzEe