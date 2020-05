Weather Update: दिल्लीवालों पर सूरज का कहर, सात साल बाद लू के थपेड़े

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के प्रकोप ( COVID-19 Lockdown in India ) को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन ने भले ही प्रकृति को खूबसूरत और स्वच्छ कर दिया हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सूरज अपना कहर ( Heat wave ) बरपाना जारी रखे हुए है। राजधानी दिल्ली ( Delhi ) में तो बीते तीन दिनों से लोगों को लू जबर्दस्त ढंग से सता रही है। बीते सात वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है जब लू से लोग परेशान हो रहे हैं। Indian Met Department के मुताबिक बुधवार को राजधानी का अधिकतम तापमान ( Delhi Weather ) सामान्य से पांच डिग्री ज्यादा 45.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि न्यूनतम 28.4 डिग्री।

जानकारी के मुताबिक इस बार पड़ी लू ने वर्ष 2013 की याद ताजा कर दी है। सात वर्ष पहले मई 2013 के दौरान छह दिनों तक लू के थपेड़ों ने लोगों को परेशान किया था। उस वक्त लू के कहर ने लोगों को घरों में दुबकने या फिर पूरी तैयारी के साथ बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया था।

इसके बाद वर्ष 2014 में मई माह के दौरान लू चलने का कोई वाक्या सामने नहीं आया। जबकि वर्ष 2015 में लू से परेशानी वाले दो दिनों का ही लोगों को सामने करना पड़ा था। इसके बाद 2016 में एक दिन के लिए तो 2017 में फिर दो दिन के लिए लू का कहर लोगों पर पड़ा। फिर 2018 और 2019 में केवल एक-एक दिन ही लू के थपेड़े दिल्लीवालों के लिए सितम बने।

Temp most likely to further fall by 2-4 degC during next 48-hours providing the respite from the ongoing heat to severe heat wave conditions from most part of the country.The highest Maximum temperatures recorded are at Churu 49.6, Ganganagar-48.9 with Palam (Delhi)-47.2 deg C.T pic.twitter.com/nxKsYndnOe