नई दिल्ली: देशभर में मासूमों के साथ गैंगरेप की बढ़ रही घटनाओं के खिलाफ अनशन पर बैठी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अनशन खत्म करने का फैसला किया है। स्वाति मालीवाल रविवार को दोपहर 2 बजे अनशन खत्म करेगी। मालीवाल ने कहा कि अनशन खत्म हो जाएगा लेकिन रेप के खिलाफ आवाज उठाती रहूंगी। गौरतलब है कि उन्नाव और कठुआ में मासूम के साथ दरिंदगी के बाद हत्या करने को लेकर स्वाति मालीवाल ने राजघाट पर अनशन शुरू किया था। स्वाति मालीवाल के अनशन का आज 9वां दिन है। मालीवाल 10वें अनशन खत्म करेगी।

Delhi Commission for Women Chairperson Swati Maliwal announces she would break her indefinite hunger strike tomorrow after Union Cabinet approved Ordinance for punishment for perpetrators of rape cases especially those against girls below 12 years & 16 years of age, today. pic.twitter.com/cvDtLR5QQi