दिल्ली वाले घर में रहकर मनाएंगे ईद, लॉकडाउन के नियमों का भी करेंगे पालन

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) और लॉकडाउन ( Lockdown ) के चलते देशभर में धार्मिक स्थलों को बंद रखने का आदेश है। इस बीच ईद-उल-फितर को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के अधिकांश मस्जिदों के इमामों ने भी मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि वो घर पर रहकर ही नमाज पढ़ें और शांतिपूर्ण तरीके से ईद ( Eid ) मनाएं। अगर आज चांद दिखा तो कल ईद मनाई जाएंगी नहीं तो परसों सभी लोग ईद मनाएंगे।

साथ ही मस्जिद के इमामों और मौलवियों ने कहा है कि लॉकडाउन के नियमों का सभी पालन करें। इसी में खुद की और सबकी भलाई है।

People in Jafrabad area of North-East Delhi say that they will celebrate #EidAlFitr keeping in mind all guidelines & norms, amid #lockdown4. Locals say, "Protecting ourselves from #coronavirus is our responsibility, we will follow all guidelines & offer prayers at home". pic.twitter.com/ZnfunoWgO0