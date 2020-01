पहाड़ों पर बर्फबारी से फिर ठिठुरी दिल्ली, कम विजिबिलिटी की वजह से 22 ट्रेन लेट

नई दिल्ली। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत देश के पहाड़ी राज्यों में हो रही भारी बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में एक बार फिर ठिठुरन बढ़ा दी है।

आलम यह है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत समूचा उत्तर भारत ( North India ) शीत लहर ( Cold Wave ) और घने कोहरे ( dense fog ) की चपेट में आ गया है।

दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा, राजधानी में आने वालीं 25 ट्रेनें लेट

Delhi: The national capital wakes up to dense fog this morning. Delhi is recording a minimum temperature of 7 degree Celsius this morning. pic.twitter.com/0nnUq5EooO — ANI (@ANI) January 22, 2020

दिल्ली में चल रही सर्द हवाओं ( Cold Wave ) के बीच सुबह का तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में घने कोहरे ( dense fog ) की वजह से दृष्यता 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई।

वहीं घने कोहरे और कम दृश्यता का सीधा असर यातायात पर पड़ता दिखाई दे रहा है। दृश्यता कम ( Low Visibility ) होने की वज से दिल्ली की ओर से आने वाले 22 टेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं।

देरी से चलने वाली ट्रेनों में अमृतसर एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस भी शामिल है।

Delhi Airport Official: 5 flights diverted from Delhi Airport today due to bad weather, as captain was not trained to land under CAT III (low visibility) conditions. — ANI (@ANI) January 22, 2020

वहीं, दूसरी ओर कोहरे का सीधा असर फ्लाइट्स पर भी नजर आ रहा है। विस्तारा एयरलाइंस ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है।

जबकि इंडिगो की ओर से भी जारी अलर्ट के अनुसार बागडोगरा, बेंगलुरु, दिल्ली, लखनऊ और पटना में दृश्यता कम होने की वजह से उड़ाने प्रभावित हुईं हैं।

कम दृश्यता के कारण दिल्ली से 30 उड़ाने लेट हैं।

IMD: Dense to very dense fog observed over Punjab, north Rajasthan, Haryana & Delhi, East UP and Bihar at 0530 hours IST of today. Visibility recorded at 0530 hours IST of today (in meters): Patiala, Bikaner, Churu, Hissar, Delhi, Baharaich, Gorakhpur & Patna-25 each; Lucknow-50. pic.twitter.com/VPwkGkUQQd — ANI (@ANI) January 22, 2020

22 ट्रेनें लेट--