महाराष्ट्र में 7 माह बाद खुले मंदिरों के कपाट, पूजा के लिए पहुंचे श्रद्धालु

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र में सोमवार को पहली बार मंदिरों के बंद पड़े कपाट सात माह बाद भगवान के भक्तों के लिए खुले। उद्धव सरकार की ओर से मंदिरों को आम लोगों के लिए खोलने की इजाजत मिलने के बाद आज सुबह से श्रद्धालु मंदिर पहुंचने लगे हैं। सोमवार को मुुंबई, नागपुर सहित अन्य क्षेत्रों से भक्तों के द्वारा मंदिरों में पूजा अर्चना का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में लोग मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंचने लगे हैं।

Maharashtra: Devotees offer prayers at Shri Ganesh Tekdi temple in Nagpur as it reopened today following the state government's permission to open religious places. pic.twitter.com/h6V3WuJPhz