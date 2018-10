सबरीमला विवाद पर डीजीपी बोले, किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, महिलाओं की सुरक्षा पहली प्राथमिकता

तिरुवनंतपुरम: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबरीमला पर जारी विवाद पर केरला के डीजीपी लोकनाथ बेहरा ने कहा कि इस मामले में 450 केस दर्ज किए गए हैं वहीं 2000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हैं। उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी बेहरा ने कहा कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश के दौरान सुरक्षा देने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से चर्चा की जा रही है साथ ही सुझाव ले रहे हैं। डीजीपी ने कहा कि हम सरकार के साथ भी इस पर चर्चा करेंगे।

We have registered around 450 cases & arrested around 2000 people so far. We have identified several others & more arrests will be made. We will do what must lawfully be done: Kerala DGP Loknath Behera on violence against the entry of women of all ages in #SabarimalaTemple pic.twitter.com/mUaddeqT7x