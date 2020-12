दिग्विजय सिंह ने हरियाणा मंत्री अनिल विज पर कसा तंज, कहा-भारत के लोगों को 'गीनी पिग' नहीं बनाना चाहिए

नई दिल्ली। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज (Anil Vij) के कोरोना वैक्सनी ट्रायल में शामिल होने को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) ने तंज कसा है। दिग्विजय सिंह ने सोमवार को मीडिया में दिए बयान में कहा कि हरियाणा के मंत्री विज साहब ने शोहरत पाने के लिए वैक्सीन ली। मगर उनको कोविड हो गया। उन्होंने कहा कि ये नया रोग है...इंसानों से पहले जानवरों पर ट्रायल होता है। खैर यहां सीधा इंसानों पर हो रहा है। ऐसे में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। किसी वैक्सीन के लिए भारत कोई प्रयोगशाला नहीं है।

#WATCH ...People of India should not be made Guinea pigs. Haryana's Minister Vij sahab got himself vaccinated to gain fame and later got infected with COVID. He's now explaining about doses and duration...: Congress leader Digvijaya Singh pic.twitter.com/y93oOepf2v