लॉकडाउनः केरल में खाना बांटना भी हुआ बंद, नहीं मिलेगी घूमने की इजाजत

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ( coronavirus ) का खतरा लगातार देशभर में बढ़ता जा रहा है। अब तक देश में कोरोना वयारस से संक्रमित लोगों की संख्या 3660 के पार पहुंच चुकी है। जबकि 100 से ज्यादा लोग इस घातक वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। यही वजह है कि देशभर में लॉकडाउन के पालन को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकारें कड़े कदम उठा रही हैं।

इस बीच केरल ( Kerala ) से भी बड़ी खबर सामने आई है। यहां हाईकोर्ट ( High Court ) ने कहा है कि लॉकडाउन ( Lock Down ) के बीच लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही कई पाबंदिया बढ़ा दी गई है।

Petitioners said that the Kollam Dist Collector had denied permission when they approached to work with govt on this issue.Petitioners submitted that only persons with phones can access community kitchens.They also added that food in the district's community kitchens wasn't free. https://t.co/irB0pnvhkF