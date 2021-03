उत्तराखंड: देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट ने इन जगहों पर पूर्ण लॉकडाउन लगाने का दिया आदेश

नई दिल्ली। उत्तराखंड में देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट ने मसूरी में गैलवे कॉटेज और सेंट जॉर्ज स्कूल,बार्लो गंज क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए हैं। सभी दुकानें और कार्यालय बंद रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की जाएगी। इस दौरान जरूरी दवाओं की आपूर्ति की भी छूट दी गई है।

Uttarakhand: Dehradun district magistrate orders complete lockdown in Galway Cottage and St. George's School, Barlow Ganj areas in Mussoorie; all shops and offices to remain shut, sale of essential items to be arranged by district administration.