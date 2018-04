नई दिल्लीः जिन डॉक्टरों को ईश्वर का दूसरा रुप माना जाता है उसी ने एक मरीज की जिन्दगी बर्बाद कर दी। यह लापरवाही कहीं और नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिली है। मामला दिल्ली सिविल लाइन्स क्षेत्र के सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर का है। यहां पर भर्ती एक मरीज को डॉक्टरों की भूल का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। विजेंद्र नाम के एक मरीज को सिर में चोट लगने की वजह से भर्ती करवाया गया था लेकिन डॉक्टर ने उसके पैर की सर्जरी कर डाली। सिर का इलाज कराने आए विजेंद्र की दाहिनी टांग के भीतर पिन डालने के लिए उसमें छेद कर दिया गया। मरीज का पैर सुन्न करने की वजह से उसे एहसास नहीं हुआ लेकिन जब उसे पता कि उसके पैर की सर्जरी की जा रही है तो उसने यह बात अपने परिजनों को बताई। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ।

गलती डॉक्टर की, खामियाजा भुगता मरीज ने

दरअसल जिला अस्पताल में विजेंद्र नाम का एक मरीज भर्ती हुआ था। जिसे सिर में चोट लगी थी। अस्पताल में दाखिल एक अन्य मरीज जिसका नाम वीरेंद्र बताया जा रहा है उसे पैर में चोट लगी थी। सर्जनी करने गए डॉक्टर ने वीरेंद्र को गलती से विजेंद्र समझ बैठा। ऑपरेशन थिएटर में मौजूद सर्जन ने बेहोश विजेंद्र के पैर में ड्रिल से छेद किया और उसमें पिन लगा दी, जिसके साथ भार जोड़ा जाता है ताकि फ्रैक्चर हुई हड्डी ठीक से जुड़ सके। दोनों मरीजों के नाम में चूक का खामियाजा मरीज को भुगतना पड़ा और उसके सिर की जगह पैर की सर्जरी कर दी गई। बता दें कि विजेंद्र नामक मरीज एक सड़क हादसे में गंभीर रुप से जख्मी हो गया था। उसे सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आयी थी। विजेंद्र को ट्रॉमा सेंटर में सर्जरी के लिए 19 अप्रैल को ऑपरेशन की तिथि बताई गई थी। जिस वार्ड में विजेंद्र भर्ती था उसी वार्ड में वीरेंद्र नाम का मरीज भी था, जिसके पैर में फ्रैक्चर था।

#Delhi: Doctors perform leg surgery on a man who was admitted with a head injury at Sushruta Trauma centre. The man whose name is Vijendra, was confused with another man named Virendra, by hospital authorities, as the latter was admitted with a fractured leg. pic.twitter.com/UB6x0vg3Oo