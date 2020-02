मोदी-ट्रंप ने किया 3 अरब डॉलर का रक्षा सौदा, भारत को मिलेंगे सबसे खतरनाक अमरीकी हथियार-हेलीकॉप्टर

नई दिल्ली। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( US President Donald Trump ) ने मंगलवार को कहा कि भारत और अमरीका ने अपने रक्षा सहयोग का विस्तार ( India-US defence cooperation ) किया है। भारत सरकार ने अपाचे ( Apache Helicopter ) और एमएच-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स समेत अत्याधुनिक अमरीकी सैन्य उपकरण खरीदने के लिए 3 अरब अमरीकी डॉलर के रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह सौदा दोनों मुल्कों के बीच संयुक्त रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएंगे।

हैदराबाद हाउस में बैठक के बाद आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi ) ने कहा, "भारत और अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में कदम आगे बढ़ाएंगे।"

मोटेरा स्टेडियम पर डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से ज्यादा बार लिया देश का नाम, छाया रहा हिंदुस्तान

मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत-अमरीकी प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "आज हमने दुनिया के सबसे शानदार अपाचे और एमएच-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स समेत 3 अरब से ज्यादा के अमरीकी सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए भारत के साथ समझौते के तहत अपने रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाया।"

US President: Earlier today we expanded our defence cooperation with agreements for India to purchase more than US$ 3 Bn of advanced American military equipment, including Apache & MH-60 Romeo Helicopters - finest in the world. These will enhance our joint defence capabilities. pic.twitter.com/TD6xMTx20q