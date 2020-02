डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में हाई-टी का आयोजन, खमंड से लेकर खास चाय रहेंगी मौजूद

नई दिल्ली। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) अपने परिवार और लाव लश्कर के साथ दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं। ट्रंप के स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां की गई हैं। अपने तय समय 11.40 बजे कुछ मिनट देरी से पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप की अगवानी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ), गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपणी ( Vijay rupani ) और विदेश मंत्री एस जयशंकर ( S jayshankar ) समेत कई लोग मौजूद रहे।

एक तरफ जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों ( Cultrual Programe ) के जरिये ट्रंप का भव्य स्वागत 22 किमी के रोड शो में किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उनके लिए हाई टी की भी खास तौर पर व्यवस्था की गई है। आईए आपको बताते हैं कि इस हाई टी में क्या शामिल रहेगा।

ट्रंप के स्वागत में रखे गए लंच में भेजे गए दिग्गजों को न्योते, दो तरह की श्रेणियों में पहुंचेेगे मेहमान

