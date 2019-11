FASTag: केंद्र सरकार ने दी राहत, अब 1 नहीं 15 दिसंबर है अंतिम तिथि

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को वाहन स्वामियों को थोड़ी राहत दी है। सरकार ने बिना FASTag लगे वाहनों से दोगुना टोल शुल्क का दोगुना चार्ज वसूलने की समयसीमा बढ़ा दी है। पहले जहां केंद्र सरकार का यह नियम 1 दिसंबर से लागू होने वाला था। अब वाहन स्वामी अपने वाहनों में 15 दिसंबर तक FASTag लगवा सकते हैं।

इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। इस विज्ञप्ति के मुताबिक, "ऐसा पाया गया है कि तमाम नागरिक विभिन्न कारणों से अपने वाहनों में FASTag लगवाने में असमर्थ हैं। इसलिए नागरिकों को अपने वाहनों में FASTag खरीदकर लगाने के लिए कुछ और वक्त दिया जाता है। अब यह फैसला लिया गया है कि बिना FASTag के FASTag लेन में घुसने वाले वाहनों से दोगुना शुल्क वसूलने की अंतिम तिथि 1 दिसंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर की जा रही है।"

Government of India: It has been decided that charging of double User Fee from vehicles which enter FASTag lane without FASTag will start from 15th December instead of 1st December.