Coronavirus: डॉ हर्षवर्धन ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों को उच्च परीक्षण के दिए निर्देश

नई दिल्ली। देशभर में फैले कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने बुधवार को मुख्यमंत्रियों, राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रमुख सचिवों से चर्चा की। इस चर्चा के दौरान महराष्ट्र, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और गोवा के मुख्यमंत्री सहित अतिरिक्त मुख्य सचिव भी शामिल हुए।

Dr Harsh Vardhan advised the States to focus on higher testing especially in districts with higher positivity; mandatory testing of symptomatic negatives by RAT; focus on high-risk groups and vulnerable populations for SARI/ILI surveillance: Health Ministry https://t.co/zWou0N7ZU0