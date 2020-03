कोरोना से जंगः सिलीगुड़ी में डॉक्टरों के साथ बुरा सलूक, धूप का चश्मा और रेनकोट पहनकर कर रहे इलाज

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus in india ) लगातार भारत में अपने पैर पसार रहा है। अब तक देशभर में कोरोनावायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1100 के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार ( Central Govt ) के साथ राज्य सरकारों की भी चिंता बढ़ती जा रही है।

देशभर में 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। मंगलवार को इस लॉकडाउन का 7वां दिन है। कोरोना से बचाव के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। देशभर में डॉक्टर अपनी जान को खतरे में डाल कर लोगों के इलाज में जुटे हुए हैं।

इस बीच देश के एक हिस्से से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कोरोना से जंग लड़ रहे डॉक्टरों के पास पर्याप्त हथियार ही नहीं हैं। यहां डॉक्टर रेनकोट और गॉगल लगाकर कोरोना मरीजों का इलाज करने को मजबूर हैं।

कोरोना वाले घोड़े पर सवार हुआ पुलिसकर्मी, लोगों को दे रहा जरूरी संदेश, जानकर आप भी कहेंगे वाह!

We met MSVP(medical superintendent cum vice principal) who told us there's no supply of PPEs&a requisition has been sent. When we pressurised him,he told us to not come for duty. We were given a packet of raincoat&sunglasses. They told us to wash raincoat&reuse: Dr Shahriar Alam https://t.co/C1j1h1j50w pic.twitter.com/TOonHetvMZ