डीआरडीओ को मिली बड़ी सफलता, सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण

नई दिल्ली। चीन के साथ बीते 9 माह से सीमा पर गतिरोध जारी है। इसके साथ पाकिस्तान भी लगातार अंतरराष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दोनों दुश्मनों को देखते हुए भारत अपनी रक्षा तैयारियां ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में डीआरडीओ तेजी से काम कर रहा है। इसी क्रम में सोमवार को डीआरडीओ के हाथ एक और सफलता लगी है। यहां पर सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है।

कोरोना वायरस: दिल्ली की मेट्रो व बसों में यात्रियों की संख्या को लेकर लिया ये फैसला

Indigenously designed & developed Vertical Launch Short Range Surface to Air Missile (VL-SRSAM) by DRDO for Indian Navy has undergone two successful launches today. The missile is capable of neutralizing various aerial threats at close ranges: DRDO pic.twitter.com/7S0qVaRJX5