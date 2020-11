DRDO ने ओडिशा में किया Pinaka Mk-I rockets का सफल परीक्षण

नई दिल्ली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बुधवार को ओडिशा (Odisha) के चांदीपुर में पिनाका एमके- I रॉकेट (Pinaka Mk-I rockets) के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया किया। डीआरडीओ ने इस दिशा-निर्देशन प्रणाली वाले रॉकेट (गाइडेड) ( An advanced version of the DRDO-developed Pinaka ) की मारक क्षमता बढ़ाकर इसको और अधिक शक्तिशाली बना दिया है। इस में परीक्षण प्रूफ एंड एक्सपेरीमेंट एस्टैब्लिशमेंट तकनीकि का इस्तेमाल किया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीरिज में कुल 6 रॉकेट लॉन्च किए गए थे, जो पूरी तरह से सफल रहे।

यह खबर भी पढ़ें— Bihar Election: चिराग बोले- सरकार आई तो नपेंगे भ्रष्टाचार में लिप्त नेता, नीतीश भी जाएंगे जेल!

#WATCH: An advanced version of the DRDO-developed Pinaka today successfully flight tested from Integrated Test Range, Chandipur off the coast of Odisha. A total of 6 rockets were launched in series and all the tests met complete mission objectives. pic.twitter.com/CoBfx1y8As