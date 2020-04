कोरोना वायरस के चलते ओडिशा के बाद पंजाब में 1 मई तक कर्फ्यू

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा इतनी जल्दी टलने वाला नहीं है। प्रदेश में दूसरे चरण का संक्रमण जारी है और जल्द ही यह तीसरे में पहुंच सकता है। इसके चलते ओडिशा के बाद पंजाब मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को राज्य में कर्फ्यू को 1 मई तक बढ़ाने का फैसला किया।

कोरोना वायरस को लेकर आ गई सबसे बुरी खबर, कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा होने वाला है

शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कैप्टन ने कहा, "COVID-19 से उत्पन्न स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, कैबिनेट ने 1 मई तक लॉकडाउन और कर्फ्यू का विस्तार करने का निर्णय लिया है। ये कठिन समय हैं और मैं सभी से #StayHomeStaySafe की अपील करता हूं और स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करें जैसा कि आपने अब तक किया है, जिसके लिए मैं आभारी हूं।"

कैप्टन ने आगे कहा कि अभी तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई है। आने वाले कुछ महीनों में हालात बिगड़ सकते हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। ऐसे हालात में किसी भी राज्य को पाबंदी में ढील नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले पंजाब में मिले 27 पॉजिटिव केस कम्यूनिटी ट्रांसमिशन की ओर बढ़ने की तरफ इशारा कर रहा है। हमें संक्रमण को फैलने से रोकना होगा। राज्य की तैयारियां इन अनुमान के हिसाब से की जाएंगी।

Given the seriousness of the situation arising out of #Covid19, Cabinet has decided to extend lockdown & curfew till 1st May. These are difficult times & I appeal to all to #StayHomeStaySafe & strictly observe health safeguards as you have done so far, for which I am thankful. pic.twitter.com/OBq7uJgpnQ