टाउते तूफान की वजह से मुंबई के मशहूर होटल की बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा, जानिए क्या है पूरा सच

नई दिल्ली।

बीते करीब डेढ़ साल से महाराष्ट्र कोरोना महामारी के संकट से सबसे अधिक जूझ रहा है। वहीं, इस साल ब्लैक फंगस आया, तो भी वहां सबसे अधिक मामले आए। कोरोना के साथ-साथ ब्लैक फंगस की वजह से भी इस राज्य में सबसे अधिक मौत हो चुकी है। अब यह राज्य टाउते चक्रवाती तूफान का कहर भी झेल रहा है।

गत 16 और 17 मई को टाउते तूफान की वजह से राज्य में जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है। वहीं, टाउते तूफान से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें एक बहुमंजिला इमारत का हिस्सा टूटकर पार्किंग में गिरता दिखाई दे रहा है, जिससे इस पार्किंग में खड़ी कारें क्षतिग्रस्त होती दिख रही हैं। इस वीडियो को पोस्ट करने वाले दावा कर रहे हैं कि यह बहुमंजिला इमारत मुंबई के नरीमन प्वांइट स्थित ट्राइडेंट होटल की है। चक्रवाती तूफान टाउते की वजह से यहां भारी बारिश हुई और तेज हवाओं की वजह से यह इमारत का यह हिस्सा पार्किंग स्थल पर टूट कर गिर गया।

With the wind speed of 70 to 90 kilometre per hour this is what happened outside hotel Trident Nariman point Mumbai pic.twitter.com/7EdyCnY5e1

हालांकि, फैक्ट चेक में सामने आया कि यह वीडियो फुटेज पुराना है। इसमें टाइम स्टैंप के दायीं ओर ऊपर की तरफ अगस्त 2020 लिखा दिख रहा है। यह वीडियो सऊदी अरब के मेदिना में बारिश के दौरान बनाया गया था। इसमें बारिश की वजह से शहर में मची भगदड़ दिखाई दे रही है। मीडिया रिपोर्टों में बताया गया था कि तब हुई बारिश की वजह से सऊदी में जान और माल दोनों का काफी नुकसान हुआ था।

#FactCheck : No incident of tree/structure fall on vehicles is reported near #Trident hotel in #Mumbai. Video circulating on social media is false. Our correspondent reports that, incident was reported at some other place. @MumbaiPolice@mybmc

#cyclonetaukate @AUThackeray pic.twitter.com/Jg52IuD0Aj