अमृतसर रेल हादसा: गायब हुए आयोजक ने जारी किया वीडियो, कहा- कुछ लोग मुझे फंसा रहे

नई दिल्ली। बहुचर्चित अमृतसर रेल हादसे ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। अब तक 61 लोगों की मौत हो चुकी है। कई अब भी हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। छानबीन के दौरान अब तक कई खुलासे हो चुके हैं। ड्राइवर से भी पूछताछ की गई। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवोजत कौर ने भी अपनी सफाई में कहा कि घटना से पहले वो वहां से निकल चुकी थीं। वहीं, घटना के बाद से गायब हुए कार्यक्रम के आयोजक सौरभ मदान ने अब पहली बार वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी है।

वीडियो जारी कर दी अपनी सफाई

सौरभ मदान ने कहा, ' हमने सारे परमिशन ले लिए थे। हमने कई बार लोगों को ट्रैक से हटने के लिए कहा, लेकिन लोग नहीं हटे। हमने घेरे लगवाए थे, इसके बावजूद लोग बाहर खड़े रहे।' आयोजक ने आगे कहा कि मुझे जानबूझ कर टारगेट किया जा रहा है। कुछ लोग मुझसे बदला ले रहे हैं और इस घटना के लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सौरभ मदान ने यह भी कहा कि इस घटना से मैं बेहद आहत हूं, लेकिन मैं बेकसूर हूं। यह एक प्राकृतिक आपदा था, इसके लिए मैं किसी तरह से जिम्मेदार नहीं हूं। गौरतलब है कि हादसे के तुरंत बाद सौरभ मदान अपनी गाड़ी से गायब हो गया था, घटना के बाद से उसकी तलाश जारी है। हालांकि, उसने जो वीडियो जारी किया, उसमें उसने लोकेशन नहीं बताया है कि वो कहां है?

Organizer of Dusshera event Saurabh Madan Mithoo releases video message ,says ' Had taken all permissions,had alerted crowd atleast 10 times to not stand on tracks. I am extremely pained by the incident. Some ppl are trying to defame me' #Amritsartrainaccident (location: unknown) pic.twitter.com/viPXBws3P8