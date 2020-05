E-pass for Lockdown: अब मोबाइल से बनवाए ई-पास और आराम से जाएं घर, ये हैं लिंक

-E-pass for Lockdown: कोरोना वायरस ( Coronavirus ) की चेन तोड़ने के लिए देशभर में लॉकडाउन ( Lockdown ) जारी है। -केंद्र व राज्य सरकारों ने लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी है। हालांकि, आवश्यक सेवाएं या किसी दूसरे जरूरी सेवा के लिए सरकार ने ई-पास ( Online E-Pass ) की व्यवस्था की है। -How to Apply For E-Pass: यानी की ई-पास के जरिए आपको लॉकडाउन में आने-जाने की छूट मिल सकती है।

E-pass for Lockdown: कोरोना वायरस ( coronavirus ) की चेन तोड़ने के लिए देशभर में लॉकडाउन ( Lockdown ) जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) के ऐलान के बाद 18 मई से लॉकडाउन 4.0 लागू होने जा रहा है। केंद्र व राज्य सरकारों ने लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी है। हालांकि, आवश्यक सेवाएं या किसी दूसरे जरूरी सेवा के लिए सरकार ने ई-पास ( E-Pass ) की व्यवस्था की है। यानी की ई-पास के जरिए आपको लॉकडाउन में आने-जाने की छूट मिल सकती है।

ई-पास बनवाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन ( Online E-Pass ) करना होगा। ई-पास के लिए हर राज्य की अलग वेबसाइट है। ई-पास होने पर यात्रा के समय प्रशासन या पुलिस की ओर से रास्ते में रोका नहीं जाएगा। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे आप ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत बाकी राज्यों के लिए नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से ई-पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

How Can Get E-Pass Across India During Lockdown?