भारत के नए नक्शे पर बवाल, नेपाल ने जताई आपत्ति तो विदेश मंत्रालय ने कहा बिल्कुल सही

नई दिल्ली। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए देश के नए आधिकारिक नक्शे में नेपाल ने कालापानी क्षेत्र के चित्रण पर कड़ी आपत्ति जताई है। इसके जवाब में भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि मानचित्र में भारत के संप्रभु क्षेत्र का सटीक चित्रण किया गया है और पड़ोसी के साथ सीमा को संशोधित नहीं किया गया है।

बिग ब्रेकिंग न्यूजः शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर कर दिया सबसे बड़ा खुलासा.. भाजपा को कर दिया..

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने पत्रकार वार्ता में कहा, "नए नक्शे में नेपाल के साथ हमारी सीमा को संशोधित नहीं किया गया है। नेपाल के साथ सीमा परिसीमन अभ्यास मौजूदा तंत्र के तहत चल रहा है।"

उन्होंने कहा, "हम अपने करीबी और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के साथ बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।"

बिग ब्रेकिंगः राम मंदिर पर फैसला आने से पहले गृह मंत्रालय ने अचानक उठाया बड़ा कदम, तुरंत यूपी में किया गया...

Raveesh Kumar, Ministry of External Affairs (MEA): The boundary delineation exercise with Nepal is ongoing under the existing mechanism. We reiterate our commitment to find a solution through dialogue in the spirit of our close & friendly bilateral relations. https://t.co/5SsN0sT4Um