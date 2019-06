कैलाश मानसरोवर यात्रा: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रवाना किया यात्रियों का पहला जत्था

नई दिल्ली। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना हो गया है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाने वाले 58 श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने तीर्थयात्रा के आयोजन में सहयोग देने के लिए चीन का शुक्रिया अदा किया।

Flagged off the first batch of 58 Yatris, as they set off to Kailash Manasarovar. Wishing the pilgrims a safe and spiritually-fulfilling journey! It is beyond what you can imagine! #KMY2019 pic.twitter.com/yVw0uPwYG4

चीन का किया धन्यवाद

विदेश मंंत्री ने कहा कि मैं चीन सरकार की ओर से यात्रा के आयोजन में किए गए समर्थन को भी देखना चाहूंगा। उन्होंने कहा,'यह दोनों देश के बीच लोगों के आने-जाने (पीपल टू पीपल एक्सचेंज), दोस्ती और समझ को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।'

Delhi: EAM Dr. S. Jaishankar flags-off the first batch of pilgrims for this year's Kailash Mansarovar yatra . Says, "I would like to recognise the support extended by Government of China in organising the yatra, it's an important step towards promoting people to people exchanges." pic.twitter.com/4kXzI3yqZV