नई दिल्ली। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में इराक के मासुल में लापता 39 भारतीय नागरिकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री ने बयान में कहा है कि मोसुल में लापता सभी 39 भारतीयों की हत्या कर दी गई है। सुषमा ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि मरने वाले सभी भारतीयों के डीएनए से इसकी पुष्टि हो चुकी है। सुषमा ने इसके पीछे आतंकी संगठन आईएसआईएस का हाथ बताया है।

बंधक बनाए जाने की खबर झूठी

सुषमा ने भारतीयों को बंधक बनाए जाने की खबर को झूठी बताते हुए उनके मरने की पुष्टि की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मरने वालों की शिनाख्त की जा चुकी है। इस दौरान राज्यसभा में आतंकी संगठन की क्रूरता का शिकार हुए भारतियों को श्रद्धांजलि भी दी गई। बता दें कि जून 2014 में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) के मोसुल शहर पर कब्जा करने के बाद से 39 भारतीय शहर से लापता हो गए थे। सिंह ने इस संबंध में जुलाई में इराक की यात्रा की थी।

