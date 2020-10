Earthquake: 24 घंटे में दूसरी बार हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके, लोगों में दहशत

नई दिल्ली। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां बीते 24 घंटे में दूसरी भूकंप (Earthquake) से धरती कांपी। एक दिन के अंदर दो बार आए भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत का माहौल है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को बिलासपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।

इस दौरान भूकंप का केंद्र बिलासपुर में ही जमीन के नीचे 7 किमी अंदर तक था. भूकंप की तीव्रता 3.2 रिक्टर स्कैल पर मापी गई हैं।

आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को हिमचाल प्रदेश के ही चंबा जिले में दोपहर को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। इस दौरान तीव्रता 2.7 मापी गई थी। लेकिन 24 घंटे के अंदर आए दूसरे झटकों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

Earthquake of Magnitude:3.2, Occurred on 24-10-2020, 10:34:29 IST, Lat: 31.35 & Long: 76.84, Depth: 7.0 Km ,Location: Bilaspur, Himachal Pradesh

for more information https://t.co/CDt8xqyvfC@ndmaindia pic.twitter.com/9g4pRpWsqP