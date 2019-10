भूकंप से थर्राया पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, दहशत में लोग

नई दिल्ली। देश के पूर्वोत्तर इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य मणिपुर में जोरदार भूकंप आया है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल के आधार पर 4.9 आंकी गई है। इस भूकंप का सबसे ज्यादा असर मणिपुर की राजधानी इंफाल में दिखाई दिया है।

इंफाल से 8 किलोमीटर दूर भूकंप के झटकों से दहशत का माहौल है।

इसके झटके पूरे राज्य में महसूस किए गए है।

भूकंप की यह घटना आज 11.54 पर हुई थी, जिसमें फिलहाल किसी तरह के जान माल की हानि की खबर नहीं है।





M4.9 #earthquake ( #भूकंप ) strikes 8 km E of #Imphāl ( #India ) 18 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/s6OxprhGYj

अब तक मिली जानकारी के मुातबिक भूकंप का केंद्र भारत और म्यांमार बॉर्डर के बीच में बताया गया है जो कि इंफाल से 66 किलोमीटर दूर और बांग्लादेश के चितागांव से 357 किलोमीटर दूर है।





Previous internet detection in #assam #nagaland #manipur, #india 10 min ago is confirmed by seismic signal pic.twitter.com/hOzGMxybWo