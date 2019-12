Earthquake: भूकंप के झटके से कांपा उत्तराखंड का चमोली, रिक्टर पैमाने पर 4.4 तीव्रता दर्ज

देहरादून। भारत में बृहस्पतिवार को उत्तराखंड में भूकंप आया। यहां केे चमोली जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 4.4 तीव्रता वाले इस भूकंप से फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है।

जानकारी के मुताबिक बृहस्पतिववार को उत्तराखंड के चमोली में लोगों ने भूकंप के झटकों को महसूस किया। हालांकि रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.4 ही आंकी गई, लेकिन धरती के थर्राने से लोगों में दशहत का माहौल छा गया।

India Meteorological Department (IMD): An Earthquake of magnitude 4.4 on the richter scale hit Chamoli in Uttarakhand , today.