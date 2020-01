आज देश में दो जगह आया भूकंप, मची अफरातफरी

शिमला। देश में रविवार सुबह दो स्थानों पर भूकंप आया। भूकंप का पहला झटका रविवार दिन में 10.54 बजे लद्दाख में महसूस किया गया, जबकि दूसरा झटका हिमाचल प्रदेश में इसके एक घंटे बाद 11.55 पर आया। हालांकि इन दोनों भूकंप से किसी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है।

Himachal Pradesh: Earthquake of magnitude 3.4 on the Richter scale hit Kangra region earlier today