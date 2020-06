JK:एक महीने में 5 बार हिली घाटी की धरती, अब आया 4.4 तीव्रता का Earthquake

नई दिल्ली। एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस ( coronavirus ) से जूझ रहा है। वहीं, दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदा ( Natural disaster ) भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कुछ दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में भूकंप ( Earthquake ) का कहर जारी है। वहीं, अब कई इलाकों में बाढ़ ( Flood in India ) का भी प्रकोप शुरू हो गया है। इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में एक बार फिर भूकंप ( Earthquake in Jammu Kashmir ) के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि एक महीने में घाटी की धरती पांच बार हिली है।

Earthquake की तीव्रता 4.4

जानकारी के मुताबिक, शनिवार को एक बार फिर जम्मू-कश्मीर ( Earthquake in Jammu Kashmir ) में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्ट पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई। हालाकि, अभी तक किसी तरह के जानमाल की नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन, भूकंप के झटके महसूस करते ही लोग घरों से बाहर निकल गए। राष्ट्रीय सिस्मोलॉजी केंद्र ( National Centre for Seismology )के अनुसार, भूकंप का केन्द्र हनेले से 332 किमी उत्तर-पूर्व में था। यहां आपको बता दें कि इस महीने में पांचवीं बार भूकंप के झटके महसूस किए गए।

An earthquake of magnitude 4.4 on the Richter scale hit 332 km Northeast of Hanle, Jammu & Kashmir

