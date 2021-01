Earthquake: जम्मू-कश्मीर में भूकंप के झटकों से थर्राई धरती, 5.1 मापी गई तीव्रता

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच देश में लगातार भूकंप ( Earthquake ) के झटके महसूस किए जा रहे हैं। सोमवार शाम एक बार फिर देश का एक राज्य भूकंप के झटकों से दहला। दरअसल सोमवार शाम 7 बजकर 32 मिनट पर जम्मू-कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.1 रही।

नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके जम्मू संभाग के उधमपुर, डोडा, किस्तवाड़, पुंछ के साथ ही कश्मीर घाटी में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। भूकंप के दौरान थोड़ी देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल हो गया था। हालांकि कोई नुकसान की खबर अभी तक सामने नहीं आई है।

Earthquake of magnitude 5.1 on the Richter scale occurred at 1932 hours in Jammu & Kashmir: National Center for Seismology