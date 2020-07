दिल्ली-NCR के साथ जयपुर में भी भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.7 तीव्रता दर्ज

नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी ( Coronavirus in India ) के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Earthquake in Delhi-NCR ) और उससे सटे इलाकों के साथ जयपुर में शुक्रवार शाम भूकंप के झटके ( Earthquake ) महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटकों के बीच लोगों में हड़कंप मच गया और वो जान बचाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल कर भागे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.7 मापी ( earthquake of magnitude 4.7 ) गई है। भूकंप की यह तीव्रता डेंजर जोन में बताई जाती है। जानकारी के अनुसार दिल्ली-NCR में भूकंप के झटके 7 बजे महसूस किए गए है। भूकंप का केंद्र राजस्थान के अलवर में था। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है।

वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लोगों को अपना ख्याल रखने की अपील की। उन्होंने ट्वीट में कहा कि कुछ देर पहले दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए. उम्मीद है आप सभी सुरक्षित हैं।

#UPDATE An earthquake of magnitude 4.7 hit 63 km southwest of Gurugram Haryana: National Centre for Seismology pic.twitter.com/ByEueFXXcU — ANI (@ANI) July 3, 2020

आपको बता दें कि राजधानी और एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इससे पहले 8 जून को भी राष्ट्रीय राजधानी में अपराह्न् एक हल्का भूकंप आया था, जिसकी रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 2.1 मापी गई थी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, हरियाणा के गुरुग्राम से 13 किलोमीटर पश्चिम-उत्तर पश्चिम में कम तीव्रता का भूकंप पैदा हुआ था। इसकी गहराई 18 किलोमीटर थी और यह अपराह्न् एक बजे आया था।

इससे पहले राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनएससी) के निदेशक ने कहा था कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में हाल की भूकंपीय गतिविधियों को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। निदेशक बी.के. बंसल ने कहा था कि हालांकि भूकंप के जोखिम को घटाने के लिए तैयारियां और शमन उपाय करना महत्वपूर्ण है।

बंसल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में भूकंप के जोखिम घटाने के विभिन्न शमन एवं तैयारी के उपायों पर चर्चा के लिए बुलाई गई एक बैठक में बोल रहे थे।