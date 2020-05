दिल्ली-एनसीआर में आंधी-बारिश के बाद भूकंप के झटके, रविवार को दो बार दहला देश

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में रविवार को पहले आई आंधी-तूफान-बारिश के बाद दोपहर में भूकंप के झटकों ने घरों के भीतर बैठे लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण लोग घरों के भीतर बंद हैं और ऐसे में भूकंप के झटकों ने सिहरन पैदा कर दी। रिक्टर स्केल पर 3.4 तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र भी दिल्ली ही था। वहीं, रविवार को भारत में दो बार अलग-अलग स्थानों पर भूकंप आया।

भारत सरकार के नेशनल सेंटर फॉर सीज्मोलॉजी के मुताबिक रविवार दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर रिक्टर स्केल पर 3.4 मैग्नीट्यूड तीव्रता का भूंकप दिल्ली-एनसीआर में आया। इस भूकंप का केंद्र नई दिल्ली के 20 किलोमीटर उत्तर में जमीन के 5 किलोमीटर अंदर था।

Earthquake tremors felt in parts of #Delhi



According to National Center for Seismology, earthquake of magnitude 3.5 strikes #Delhi