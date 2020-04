दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के झटके, रविवार को तीन बार दहला देश

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में रविवार शाम भूकंप के झटकों ने घरों के भीतर बैठे लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण लोग घरों के भीतर बंद हैं और ऐसे में भूकंप के झटकों ने सिहरन पैदा कर दी। भूकंप का केंद्र भी पूर्वी दिल्ली ही था। वहीं, रविवार को भारत में तीन बार अलग-अलग स्थानों पर भूकंप आया।

भारत सरकार के नेशनल सेंटर फॉर सीज्मोलॉजी के मुताबिक रविवार शाम 5 बजकर 45 मिनट पर रिक्टर स्केल पर 3.4 मैग्नीट्यूड तीव्रता का भूंकप दिल्ली-एनसीआर में आया। इस भूकंप का केंद्र पूर्वी दिल्ली में जमीन के 6.5 किलोमीटर अंदर था।

सीज्मोलॉजी सेंटर की वेबसाइट के मुताबिक पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में जमीन के भीतर इसका केंद्र पता चला है। लॉकडाउन के चलते घरों में बैठे लोगों को जैसे ही भूकंप का झटका लगा तमाम स्थानों पर लोग बाहर निकल आए। पूर्वी दिल्ली में तो इसके झटके काफी तेजी से महसूस किए गए। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है।

Epicentre of the earthquake in East Delhi, 3.5 on richter scale: IMD https://t.co/uTfshQkYh3