Earthquake : ओडिशा और उत्तराखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके, लोगों में दहशत

नई दिल्ली। ओड़िशा और उत्तराखंड में शुक्रवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहला भूकंप ओडिशा के मयूरभंज जिले में आया और इसके 57 मिनट बाद अगला भूकंप उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में महसूस किया गया। दोनों ही जगहों पर भूकंप से किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। भूकंप की वजह से क्षेत्र के लोगों में दहशत व्याप्त है।

