Arunachal Pradesh में भूकंप के झटके, इस बार चांगलांग में रहा केंद्र

नई दिल्ली। उत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश ( Arunachal Pradesh ) में एक बार फिर भूकंप ( Earthquake ) के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ( National Center for Seismology ) के मुताबिक इस बार भूकंप का केंद्र चांगलांग से 47 किलोमीटर दूर दक्षिण-पश्चिम का क्षेत्र रहा। रिक्टर पैमाने पर सुबह 8 बजकर 01 मिनट पर भूकंप की तीव्रता 3.4 रही। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में आए इस भूकंप से जान मान के नुकसान की सूचना नहीं है। लेकिन बार-बार भूकंप के झटकों से क्षेत्र के लोग भयभीत हैं।

Earthquake of magnitude 3.4 on the Richter scale occurred 47 km southwest of Changlang, Arunachal Pradesh at 0801 hours: National Centre for Seismology