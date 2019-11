किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान पहुंच जरूरी : डॉ. हर्षवर्धन

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने मंगलवार कहा कि सरकार के सभी नीतिगत निर्णयों एवं कार्यक्रमों में स्वास्थ्य के मुद्दे को प्रमुखता दी गई है। समतामूलक, किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान पहुंच कायम करना जरूरी है। यह सरकार के सभी प्रयासों के केंद्र में है।

औषधि उत्पादों तक पहुंच पर आधारित विश्व सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, 'हमें बड़े पैमाने पर जन कल्याण के लिए ज्ञान को साझा करने में इस विश्व सम्मेलन का इस्तेमाल करना चाहिए।'

I took this opportunity to invite all the dignitaries to the 19th International Conference of Drug Regulatory Authorities, the flagship meeting with all global regulators scheduled to be held under the aegis of @WHO, scheduled bet Sept 28 to Oct 2, 2020 at Delhi. @PMOIndia pic.twitter.com/Igd1Sma5cM