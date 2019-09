LIVE: महाराष्ट्र-हरियाणा में 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव, 24 को होगी मतगणना

नई दिल्ली। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो गया है। दोनों राज्यों में एक साथ यानी 21 अक्टूबर को मतदान होगा। 24 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में आचार संहिता लागू कर दी है। केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी।

64 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि दोनों राज्यों में 27 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उसके बाद 4 अक्टूबर तक नामांकन होगा और 7 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों की 64 विधानसभा सीटों उपचुनाव भी 21 अक्टूबर को होगा। साथ ही बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी इसी दिन कराया जाएगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में नए विखास कार्यों का ऐलान नहीं किया जाएगा।

Chief Election Commissioner, Sunil Arora: Haryana & Maharashtra Assembly elections to be held on 21st October, counting on 24th October. pic.twitter.com/nF6lcJ4Log