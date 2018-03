नई दिल्ली: कर्नाटक चुनाव की तारीख लीक होने की खबर पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। चुनाव आयोग ने जांच के लिए कमेटी गठित की । चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसी घटनाएं आगे नहीं हो इसके लिए भी कमेटी सुझाव देगी । आयोग ने कहा कि कमेटी 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

Election Commission constitutes a committee of Officers to probe the matter of alleged date leak. Report to be submitted in seven days by the committee #KarnatakaElections2018