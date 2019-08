ED ने चिदंबरम का घर कुर्क किया, 54 करोड़ की संपत्तियां अटैच

नई दिल्ली। INX मीडिया मामले ( INX Medie Scam) में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ( Former FM P Chidambram ) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि प्रवर्तन निदेशालय ने चिदंबरम के दिल्ली के जोर बाग स्थित बंगले को कुर्क कर दिया है। यही नहीं इस केस में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि INX मीडिया घोटाले में मिले पैसों से पूर्व वित्त मंत्री और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम ने मिलकर देश-विदेश में संपत्तियां भी खरीदी हैं।

आपको बता दें कि INX मीडिया मामले में चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है।

यही वजह है कि इससे बचने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

हालांकि यहां से भी उन्हें बड़ी राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है।

INX मीडिया केस: सुप्रीम कोर्ट से चिदंबरम को राहत नहीं, अग्रिम जमानत अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई

