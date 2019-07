मनी लॉन्ड्रिंग केस: मीसा भारती और पति शैलेष के खिलाफ ED ने दाखिल की नई चार्जशीट

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले ( money laundering ) राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ( Misa Bharti ) और उनके पति शैलेष कुमार के खिलाफ नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है।

दिल्ली हाईकोर्ट करेगी सुनवाई

ईडी ने यह चार्जशीट दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इसी चार्जशीट के आधार पर अब हाईकोर्ट 27 जुलाई को विचार करेगी।

