नेशनल हेराल्ड मामला: ED ने जब्त की पंचकूला की प्रॉपर्टी, गांधी परिवार को झटका

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। ED ने पंचकुला में एक जमीन के लिए तात्कालिक (प्रोविजनल) जब्ती आदेश जारी किए हैं। यह जमीन हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा द्वारा नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को आवंटित की गई थी।

#Visuals Enforcement Directorate: Adjudicating authority has confirmed provisional attachment order issued by ED wherein Plot No. C-17, Sector 6, Panchkula involved in commission of crime was illegally allotted to Associated Journals Limited(AJL) by then Haryana CM BS Hooda pic.twitter.com/fXojVDOQle