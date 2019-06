बढ़ सकती है प्रफुल्ल पटेल की मुश्किलें, एयरलाइन सीट घोटाला मामले में ED ने दूसरी बार भेजा समन

नई दिल्ली। यूपीए सरकार में विमानन मंत्री रहे प्रफुल्ल पटेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशाल्य ने प्रफुल्ल पटेल को एयरलाइन सीट घोटाला मामले में दूसरा समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें 10 या 11 जून को पेश होने के लिए कहा है। बता दें कि इससे पहले पटेल को 6 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने निजी कारणों से समय ना होने पर ईडी से दूसरी तारीख की मांग की थी।

ED has issued second summon to Praful Patel , former Aviation Minister, in connection with airline seat scam case. ED has asked him to appear on June 10 or 11. Earlier, Patel was summoned for questioning on June 6, but he sought another date due to prior commitments. (file pic) pic.twitter.com/QOinYBoJob