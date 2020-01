ईडी ने सीएए विरोधी फंडिंग के लिए पीएफआई, आरएफआई सदस्यों से पूछताछ की

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और रिहैब फाउंडेशन इंडिया (आरएफआई) के दो सदस्यों से पूछताछ की। इन संगठनों पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे प्रदर्शनों के लिए 120 करोड़ रुपये की कथित फंडिंग का आरोप है।

ईडी अधिकारियों के अनुसार, पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद परवेज अहमद और आरएफआई के शाहिद अबू बक्र दक्षिणी दिल्ली के खान मार्केट क्षेत्र में वित्तीय जांच एजेंसी के मुख्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित हुए। ईडी ने सोमवार को दिल्ली के शाहीन बाग और जामिया इलाके में स्थित पीएफआई और आरएफआई कार्यालयों को नोटिस जारी किया था।

Delhi: Shahid Aboobakar, trustee Rehab India Foundation & Popular Front of India (PFI) Delhi President, Muhammad Pervez Ahmad arrive at Enforcement Directorate (ED) office after being summoned by the agency. pic.twitter.com/20YKnnEE18