एयर इंडिया सौदा मामलाः ईडी ने चिदंबरम से की 6 घंटे पूछताछ

नई दिल्ली। पूर्व वित्तमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को एयर इंडिया विमान सौदा मामले में छह घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। तिहाड़ से रिहा होने के पूरे एक महीने बाद पहली बार चिदंबरम से किसी मामले में पूछताछ हुई है।

इस संबंध ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमने एयरबस के साथ एयर इंडिया के सौदे से जुड़ी जांच के सिलसिले में चिदंबरम से आज छह घंटे से अधिक पूछताछ की।" अधिकारियों के मुताबिक एयर इंडिया ने पूर्व की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दौरान 2009 में एयरबस और बोइंग से 111 विमान खरीदने की योजना बनाई थी।

एयर इंडिया सौदा मामले में ईडी ने पहली बार चिदंबरम से पूछताछ की है। आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 106 दिन तिहाड़ जेल में बिताने के बाद रिहा हुए चिदंबरम से पहली बार पूछताछ की गई है। चिदंबरम पिछले वर्ष चार दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद रिहा हुए थे।

enforcement directorate (ED) sources: Congress leader and former Union Minister P Chidambaram is being questioned by ED D, in connection with the alleged deal and purchase case of Airbus and Boeing plane for Air India pic.twitter.com/Q8cR0bEYZc