कल तीन राज्यों को मिलेंगे चार Kendriya Vidyalaya, शिक्षा मंत्री निशंक करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली। देश में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से तीन राज्यों में चार केंद्रीय विद्यालय ( Kendriya Vidyalaya ) खुलने जा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' गुरुवार को हरियाणा, ओडिशा व राजस्थान में 4 नए केंद्रीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। इतना ही नहीं आंध्र प्रदेश के चित्तूर स्थित आईआईआईटी श्रीसिटी में ज्ञान सर्किल वेंचर्स टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर की भी शुरुआत की जा रही है।

चार नए केंद्रीय विद्यालयों के नाम राजस्थान स्थित हनुमानगढ़ केंद्रीय विद्यालय, हरियाणा स्थित फरीदाबाद केंद्रीय विद्यालय और ओडिशा स्थित नयागढ़ केंद्रीय विद्यालय और राईरंगपुर का महुलदिहा केंद्रीय विद्यालय है। इन चार केंद्रीय विद्यालयों के साथ ही चित्तूर ,आंध्र प्रदेश में आईआईआईटी श्रीसिटी एमईआईटीवाई-वित्तपोषित टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर का भी उद्घाटन होना है।

जानकारी के मुताबिक यह चारों स्कूल अब तक अस्थायी भवनों से संचालित किए जा रहे थे। इन चारों विद्यालयों के निर्माण पर करीब 68.60 करोड़ रुपये की लागत आई है। इन विद्यालयों के भवन निर्माण से ओडिशा, हरियाणा और राजस्थान में तकरीबन 4,000 छात्रों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक गुरुवार 8 अक्टूबर को इन चारों विद्यालयों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उद्घाटन करेंगे।

Join me live as I e-inaugurate 4 new Kendriya Vidyalaya buildings in Odisha, Rajasthan, and Haryana tomorrow.

Venue: My Twitter & Facebook pages (@DrRPNishank)

My heartiest congratulations to the teachers & students of these schools. pic.twitter.com/8tWvfVQYtI